CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası yaptı Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve CHP'nin birçok il ve ilçede iş birliği bir kez daha gözler önüne serildi. HDP'nin Şişli İlçe Başkanı'nın Şişli’de CHP’yi destekleyeceklerini açıkladığı konuşmada skandal sözler sarf edildi. CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin ise bu sözler karşısında hiç rahatsız olmadı.