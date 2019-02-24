CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası yaptı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve CHP'nin birçok il ve ilçede iş birliği bir kez daha gözler önüne serildi. HDP'nin Şişli İlçe Başkanı'nın Şişli’de CHP’yi destekleyeceklerini açıkladığı konuşmada skandal sözler sarf edildi. CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin ise bu sözler karşısında hiç rahatsız olmadı.
Birçok il ve ilçede PKK'nın uzantısı HDP ile el ele veren sözde Atatürkçü CHP, Şişli'de de ihaneti sürdürdü. HDP İlçe Başkanı yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin'i destekleyeceklerini açıkladı.
HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI'NDAN CHP'YE AÇIK AÇIK DESTEK
HDP ilçe başkanı konuşmasında “Kürdistan’da bütün kayyumun el koyduğu belediyeleri alacağız, Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız” diyerek inkar edilen ittifakın stratejisini ortaya koydu.
CHP'Lİ ADAY SESSİZ KALDI
HDP Şişli İlçe Başkanı'nın Türkiye'yi "Kürdistan tarafı ve Türkiye tarafı” olarak ikiye ayırmasına CHP'li adayın sessiz kalması büyük tepki topladı.
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