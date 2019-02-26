CHP'nin Sabahattin Ali cinayeti Türk Tarih Kurumu'nun arşivinde ortaya çıktı

Ölümünün üzerinden 71 yıl geçmesine rağmen Sabahattin Ali cinayetine ilişkin hala birçok soru cevaplanmadı. CHP'li yetkililerin talimatıyla vahşice öldürülen muhalif yazar Sabahattin Ali'ye dair Türk Tarih Kurumu arşivinde yer alan belgeler, CHP iktidarının Sabahattin Ali'yi uzun bir süre takip ettirdiğini gözler önüne serdi.

Türk Tarih Kurumunun arşiv belgelerinde yer alan bilgilere göre ise dönemin CHP iktidarı, Sabahattin Ali'yi öldürmeden yaklaşık 6 ay önce takip ettirmeye başladı.

Yayımlanan 14 Eylül 1947 tarihli jurnal varakaları da CHP iktidarının Sabahattin Ali'ye yönelik baskı ve takiplerini gözler önüne serdi. Söz konusu varakanın CHP'li bir bürokrata sunulduğu bilgisi belgelerde yer alırken, CHP'li bürokratın kim olduğuna ilişkin ise bir bilgi bulunmuyor. Jurnalleri yazan kişinin ise "M." kısaltmasını kullandığı yine Türk Tarih Kurumu tarafından belgelendi.

Türk Tarih Kurumu arşiv belgelerinde yer alan jurnallerde yer alan bilgiler ise Sabahattin Ali'nin nasıl bir sıkı takibe maruz kaldığını gösteriyor:

14.09.1947 Sabahattin Ali’nin temasları hakkında alınan bir haber Sabahattin Ali’nin tahliyesinden sonra; eski arkadaşlarından ve fikir yoldaşlarından oldukları söylenilen Merkez Komutanlığı yargıçlarından Üsteğmen Burhan Cahit Kılıç, Pendik Orta Mektep muallimlerinden olup Kadıköyü’nde Rıhtım Caddesinde 190 numaralı hanede ikamet eden Faruk Emek, muharrirlerden Necati Yaşmut, İzzettin Hanında talebe ressamı Ziya Tüzmen, muharrirlerden Burhan Arpad, Avukat Süleyman Ali Subaşı ile Şişli Orta Mektebi Müdürü Ali Uzman’ın Tarlabaşı Caddesinde Turan Sokağında 22 numaralı ve Sultanahmet civarında Kapuağası Mahallesinde Mustafa Paşa Sokağında marangoz veya müteahhit Yusuf Ziya Giray’ın hanesinde buluşup görüştükleri “Neriman Hikmet”ten öğrenilmiş ve keyfiyet tafsilatiyle Emniyet Umum Müdürü Bay Demir’e de bildirilmiştir. Berây-ı malumat arz olunur efendim. M.

Aynı tarihte yazılan diğer bir jurnal belgesinde ise Sabahattin Ali hakkında:

14.9.1947 Mustafa Uykusuz ve Necdet Altınay haklarında Haklarında malumat edinilmesi emir buyurulan Mustafa Uykusuz’un Sabahattin Ali’nin yakın adamlarından ve Markopaşa gazetesinin 61. nüshasından itibaren sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü deruhte etmek gibi bir fedakârlığı göze alanlardan ve Necdet Altınay’ın da Sabiha Zekeriya Sertel’den ilham almakta hâlen bile devam edenlerden olduğu öğrenilmiştir. Dün Neriman Hikmet’ten aldığım malumat da her ikisinin maruf solculardan olduğunu katiyetle teyit eder mahiyettedir. Arz olunur efendim. M.

ifadelerine yer verilmiş ve Sabahattin Ali'nin yakın çevresinin de CHP iktidarı tarafından yakın takibe alındığı belirtilmiş.