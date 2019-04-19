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CHP seçimlerin ardından yine Türkiye'nin imajını hedef aldı: Kılıçdaroğlu’ndan ihanet gibi sözler

Türkiye’de yerel seçimler öncesi birlik ve beraberlik mesajları veren CHP, seçimlerin tamamlanmasının ardından gerçek kimliğine büründü.

  • STAR ANKARA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haber kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun hedefinde yine Türkiye’nin imajı vardı. Bir taraftan ekonomideki aksaklıkların giderilmesi için her türlü yardımı vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, diğer taraftan da demokrasi başta olmak üzere, Türkiye’nin uluslararası imajına yönelik olumsuz mesajlar verdi. 

CAN GÜVENLİĞİ YOK 

“Vatandaş perişan, sıkıntılı vaziyette. Sermaye Türkiye’ye gelmiyor” cümlesiyle sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, ihanet gibi sözlerine şöyle devam etti:  Hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı bir Türkiye’ye yabancı sermaye niye gelsin? Bugünkü hukuk sistemi içinde, bugünkü demokratik anlayış içinde, hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Her an herkes gözaltına alınabilir, tutuklanabilir, herkesin sorgulamasına gizlilik kararı konabilir. Avukatınız, sizin neden gözaltına alındığınızı bile bilmiyor. Türkiye’nin bu girdaptan çıkması, demokratik standartlarını yükseltmesi lazım. 

PETROL ARAMAYIN DEDİ 

Daha önce de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye’nin Akdeniz’deki petrol aramalarına karşı çıkmıştı. Başarır, GKRY ve İsrail’in de petrol araması yaptığı alanda, Türkiye’nin arama yapmasına tepki göstererek “Havaya para saçmak” olarak tanımlamıştı.

BEKA MESELESİ POLİTİKA ÜSTÜDÜR

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’de ekonomik kriz var algısı oluşturmanın ülke ekonomisine fayda sağlamayacağını belirtti. Ülke bekasının politik hesapların üstünde tutulması uyarısında bulunan Aydın “Ana muhalefet partisi liderinin ekonomimiz üzerine kara tablolar çizmesine izah bulamıyoruz. Bu çıkışlar yabancı yatırımcıları kaçırır. Çok şükür kesintisiz bir icraat dönemine girdik. Hizmet sektöründe, turizmde 50 milyon turist hedefimiz var” dedi.

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