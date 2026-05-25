CHP'deki "mutlak butlan" kaosu sürüyor. Konuyla ilgili kamuoyunun nabzını tutan son araştırma ise dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. CHP'nin kendi içinde ayrışmasına seçmenlerin tavrı da belli oldu.

CHP'NİN YÜZDE 51,9'U MUTLAK BUTLANI DOĞRU BULDU

Araştırma, AREDA SURVEY tarafından 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde bin 100 kişiyle yapıldı. Çalışmada katılımcılara CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararı soruldu. Vatandaşların yüzde 51,9'u kararı doğru buldu. Özellikle 14 Mayıs seçim tercihine göre yapılan analizlerde Cumhur İttifakı seçmeninde kararın destek oranı oldukça yüksek çıktı.

KARARI HUKUKİ BULDULAR

"Bu karar hukuki mi yoksa siyasi mi?" sorusuna verilen cevaplar da dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 50,2'si süreci hukuki olarak değerlendirirken, yüzde 35,2'si siyasi olduğunu düşündüğünü söyledi. Araştırmada CHP yönetiminin nasıl bir yol izlemesi gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 49,2'si karara uyulması gerektiğini belirtti.

24 TV'DE DEĞERLENDİRDİ

Son durumu 24 TV canlı yayınında aktaran ARADA SURVEY Genel Müdürü Yusuf Akın, "İttifak oylarında ve taban geçişi yok şu anda gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla CHP'nin Cumhur İttifakı tarafından oy alma potansiyeli, burada bir mağduriyet havasının oluşmasıyla ek taban oluşturma potansiyeli çok düşük." dedi.

CHP SEÇMENİ ÜMİDİNİ KESTİ

Akın açıklamasının devamında, "CHP'nin şu anda gördüğümüz kadarıyla vatandaştaki algısının daha çok klikler, krizler, blöfler, itiraflar, itiraflar, yani kendi içerisindeki meseleye düşmüş, buradan 'benim meseleme bakacak, benim derdime derman olacak vakti ayıramaz, burada böyle bir performans sergileyemez' bu siyasi aktörler imajını veren bir durumu söz konusu." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonucunun şaşırtıcı olduğuna dikkat çeken Akın, "Vatandaşların %51,9'u kararı doğru buldu. Vatandaş %51,9 oranında doğru buluyorum, %48,1 oranında ise yanlış buluyorum değerlendirmesini yaptığını görüyoruz. Burada konunun aslında ittifak bloklarının o oranları nispetinde dağıldığını ve dolayısıyla tamamen siyasallaştığını da görüyoruz. Burada fikrim yok, kararım yok. Sormadık ki Zerre Miskel dahi olsa hangi tarafa daha yakınsın bunu söyle diye bu cevabı almanın peşindeydik. %52 mutlak mutlan kararını doğru bulduğunu gördük Türkiye kamuoyunda." dedi.

VATANDAŞ CHP'YE "SİYASİ OPERASYON YOK" DEDİ

Akın açıklamasının son kısmında ise, "'Peki mutlak mutlan kararı sonrası sizce CHP yönetimi nasıl hareket etmeli?' Karara uymalı diyen oranı %49,2. olağanüstü kurultaya gitmeli diyen oranı %35,6. Hukuki mücadele vermeli diyen oranın da %15,2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu veriler bize ne söylüyor? Vatandaş burada CHP'ye karşı siyasi bir operasyon düzenlenmekte. Ve bu CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemekte, engellemek için yapılıyor. Burada değil. Gördüğümüz kadarıyla." ifadelerine yer verdi.

Siyasette tansiyonu yükselten "mutlak butlan" tartışması sürerken,gözler şimdi hem yargı sürecinde hem de CHP yönetiminin atacağı yeni adımlara çevrildi.