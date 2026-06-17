CHP'de kurultay sürecinin ardından 'mutlak butlan' kararıyla yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı bugün saat 14.00'te gerçekleştirildi.

Parti içi yapılanmaya ilişkin önemli başlıkların ele alındığı toplantıda, başta yeni kurulların oluşturulması olmak üzere bazı isimlere yönelik ihraç dosyaları ve görev değişiklikleri masaya yatırıldı.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'nın tedbirli olarak disipline sevk edilip görevden alındığını duyurdu.

Sarı yaptığı açıklamada, "Bu çerçevede bugünkü MYK toplantımızda örgütlerimizle ilgili bir takım değerlendirmeler yapıp bazı kararlar aldık. Bu kararları sizinle paylaşmak istiyorum.

3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız olmak üzere toplam 6 arkadaşımız hakkında, özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddialarda bulunmaları ve bugün içine düştüğümüz mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları sebebiyle disiplin süreci başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Bugünkü MYK kararıyla mevcut il başkanlarımızdan Erzurum İl Başkanımız Serhat Can Eş'i disipline sevk ederek, yönetimiyle birlikte il yönetimini feshetme kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali isimli arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz" diye konuştu.