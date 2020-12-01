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Politika

CHP taciz skandalıyla çalkalanıyor! Kılıçdaroğlu 1 saat konuştu, tek kelime etmedi

CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddialarıyla çalkalanırken gözler partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Fakat Kılıçdaroğlu, 1 saat süren konuşmasında CHP'deki tecavüz ve taciz iddialarına değinmedi.

01 Aralık 2020 Salı 15:27 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 15:30
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul teşkilatlanmasında taciz ve tecavüz iddiaları gündemden düşmüyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Ümraniye İlçe teşkilatında da benzer bir taciz olayının yaşandığı ortaya çıkmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken, taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanan CHP’de, konuya ilişkin gözler parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na dönmüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmede bulunurken, taciz ve tecavüz iddiaları ile ilgili tek kelime söylemedi. Sosyal medyada CHP liderinin sessizliği eleştirildi.

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