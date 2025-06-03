Beykoz Belediye Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Mecliste; Cumhuriyet, Çubuklu, Görele ve Zerzevatçı mahallelerinde yer alan çeşitli büyüklükteki 9 taşınmazın satışı için yetki istenmesine ilişkin teklif de görüşüldü.

Oylama öncesi satışlara ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, CHP'li yönetimin göreve geldiği 14 aylık süre zarfında sürekli olarak Beykoz'un arsalarının satışını meclise taşıdığını söyledi.

Belediye Kanunu'nun buna cevaz verdiğini dile getiren Deliak, "İhtiyaç halinde, kaynak üretmek için belediye taşınmazlarını satabilir. Ancak tek kaynak üretimi olarak Beykoz'un arsalarının satılması işin kolayıdır. Beykoz Belediyesi 14 aylık süreçte yeni kaynak üretmek için hiçbir girişimde bulunmadığı gibi Beykoz'un taşınmazlarını satarak belediyenin kasasını döndürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte ve seçim döneminde kendilerinin ''Beykoz'un arazileri satılıyor.'' söylemiyle eleştirildiğini belirten Deliak, ancak belediye yönetiminin iki ayda bir gündeme satış teklifi getirdiğini aktardı.

AK Parti dönemi ile bu dönemi kıyaslayan Deliak, "Bizim yönetimimizde 5 yılda 2 arsa satılmıştı. Pek çok konuda olduğu gibi dediğinizin tam tersini yapıyorsunuz. Seçim öncesi vatandaşın karşısına çıktığınızda söylediğinizin tam tersini uygulamada görüyoruz. Dosdoğru olun, söylediğinizi yapın. Ya da çıkıp, 'Bizler Beykozlu hemşehrilerimizi kandırdık, doğru söylemedik.' deyin. Biz bu teklife ret oyu vereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından teklif, AK Parti grubunun ''hayır'' oyuna karşılık oy çokluğuyla Meclisten geçti.