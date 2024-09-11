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Politika

CHP ve DEM Parti Muharrem İnce'ye karşı birleşti! Bela okudular

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Narin'i bahane ederek terör propagandası yapanlara tepki gösterdi. İnce'nin paylaşımına CHP ve DEM ortak ses verdi.

11 Eylül 2024 Çarşamba 08:55 - Güncelleme:
CHP ve DEM Parti Muharrem İnce'ye karşı birleşti! Bela okudular
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Türkiye masum Narin'in ölümünün üzüntüsünü yaşarken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli sosyal medya üzerinden birbirlerine girerek bela okudular.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli İnce'ye, "Allah senin belanı versin" derken, Eski HDP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Zavallı" diye yanıt verdi.

Buldan'ın paylaşımına CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin destek çıktı. Ergin, Buldan'ın paylaşımına, "Hem de en alt bir zavallı, çukur" yazdı.

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