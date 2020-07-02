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Politika

CHP ve HDP TBMM'de kendi koydukları yasağı delmeye çalıştılar!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), koronavirüs tedbirleri kapsamında Meclis'e ziyaret yasağı getirdi. HDP ve CHP'nin de bulunduğu 6 idare amirinin imzası ile alınan ziyaret yasağına rağmen HDP ve CHP yasağı delmek için çaba sarf ediyor!

02 Temmuz 2020 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 23:50
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında Meclis'e ziyaret yasağı getirdi. HDP ve CHP'nin de bulunduğu 6 idare amirinin imzası ile alınan ziyaret yasağına rağmen HDP ve CHP yasağı delmek için çaba sarf ediyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Meclis’e ziyaret yasağı getirdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Bu yasak kararı, aralarında HDP ve CHP’nin de bulunduğu 6 idare amirinin imzası ile alındı. Ancak alınan bu ortak karara rağmen, HDP ve CHP, TBMM’ye yürüyerek Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak isteyen bir grup avukatı içeri almak istedi.

HDP ve CHP, kendi kararlarını bile delmek için çaba gösterdi!

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