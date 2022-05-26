CHP ve HDP'den ortak ihanet: Türkiye'yi şikayet ettiler

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, Finlandiya medyasından HS'ye röportaj verdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin terör örgütü PKK/'YPG'ye verdikleri destekten ötürü NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'ya destek veren iki vekil, ülkelerini şikayet etti.

"PKK SORUNUNUN GÜNDEME GETİRİLMESİ HATA"

Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtirken, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" ifadelerini kullandı.

"CHP FİNLANDİYA'YI DESTEKLEMEYE HAZIR"

CHP'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Çeviköz, "Atatürk de Finlandiya'yı severdi." diye konuştu.

İktidarın İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini unutmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Çeviköz, "Finlandiya NATO'ya girecek ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olacak" açıklamasında bulundu.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA BOYUN EĞERSE HAYAL KIRIKLIĞI OLUR"

HDP'li Özsoy ise Finlandiya'nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren, tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, "Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya'nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor" dedi.

Özsoy, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur."