CHP ve HDP'nin zulüm ittifakı
Bayram coşkusu, CHP ve HDP’li belediyelerin işten attığı binlerce emekçinin evine uğramadı. Seçimden önce ‘1 kişi bile çıkarılmayacak’ diyen Kılıçdaroğlu zulme sessiz kaldı.
31 Mart yerel seçimlerinde el değiştirerek AK Parti veya MHP’den CHP ya da onunla birlikte ittifak halindeki İP, HDP’ye geçen belediyelerde, seçimlerin hemen ardından ciddi bir işçi kıyımı başladı. CHP’li belediyeler 2080 kişinin işine son verirken, HDP’li belediyeler de aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 688 kişiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan işçiler Kurban Bayramı’na buruk girdi. İşsiz kaldıkları için çocuklarına bayram harçlığı ve kıyafet alamayan işçiler, kurban da kesemedikleri için hüzünlü bir bayram geçiriyor. Seçimden önce hiçbir işçinin çıkarılmayacağını söyleyen CHP’li ve HDP’liler koltuğa oturur oturmaz ilk icraat olarak kendi yandaşlarına yer açmak oldu. İlk olarak işçi çıkaran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.
BOLU: Taşeron işçi olarak çalıştıkları Bolu Belediyesinden işten çıkartılan 97 işçi, önce belediye binası önünde oturma eylemi yaptı. Ardından da işçiler, sendikaların öncülüğünde Ankara’ya yürüyüşe geçti. Yağmur çamur dinlemeden 11 gün boyunca Bolu’dan Ankara’ya yürüyen işçiler CHP Genel Merkezi önünde eylemlerini sonlandırdılar. Ancak ne belediye başkanı Tanju Özcan, ne de CHP Genel Merkezi’nde işçilerin sesini duyan olmadı.
DAVALAR AÇILDI
ADANA: En büyük işten çıkarmanın yaşandığı yerlerden birisi de MHP’den CHP’ye geçen Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla, bin 750 çalışanın işine son verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, “Bankamatik memuruydu” dediği işçilerin işe geri alınmaları için dava açtı.
ÇANAKKALE: Bayramiç ilçesinde de CHP Belediye, 51 işçiyi işten çıkardı. Haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden çıkarıldıklarını iddia eden işçiler belediye önünde eylem yaptı.
İZMİR: Gaziemir ve Menderes’te CHP’li belediye başkanları, göreve başladıktan hemen sonra 82 çalışanı işten çıkarırken, işten çıkarmaları, “Hukuki gerekçelere aykırı olarak işe alındığı tespit edilen 82 belediye personelinin iş akdi feshedilmiştir” dedi.
ANTALYA: CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturur oturmaz ilk icraat olarak 100 işçiyi işten çıkardı.
KANDİL’iN EMİRYLE ÇIKARILDI
MARDİN: Millet İttifakı bloğunun resmiyette görünmeyen ortağı HDP’li belediyelerde de işçi kıyımı oldukça yoğun şekilde devam ediyor. HDP’li belediyeler, aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 313 kişi işten çıkarıldı. Hiçbir gerekçe göstermeden işten atılarak kendileri ve ailelerinin mağdur edildiğini belirten işçiler, yaptıkları eylem sırasında tepkilerini, “Tek suçumuz kayyum döneminde işe alınmak mıdır? Hükümetimizden destek bekliyoruz. Biz haksızlığa ve zulme karşıyız. Kararın geri alınması için eylem başlattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” şeklinde ortaya koymuşlardı.
DİYARBAKIR: Diyarbakır Büyükşehir, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Lice ve Kocaköy belediyelerinde aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu 267 kişinin iş akdi feshedildi. Kayyum döneminde işe alınan 267 personel, Kandil’den gelen emirle sebepsiz yere işten çıkartıldığı belirtildi
MUŞ: HDP’li Varto Belediyesi’nde 16 işçi işten çıkartılarak ekmeğinden oldu.
BİTLİS: HDP’li Gölbaşı’nda ise 36 işçi çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler için hukuki sürecin başlatıldı.
ŞIRNAK: HDP’li Silopi ve Cizre Belediyesi’nde 56 işçinin, kendilerine herhangi bir ihbar, yazılı tebligat verilmeden belediyeyle ilişkisi kesildi. Bayram sonrasında da CHP’li ve HDP’li belediyelerin işçi çıkarılmaya devam edeceği iddia edildi.
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