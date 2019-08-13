CHP ve HDP'nin zulüm ittifakı

31 Mart yerel seçimlerinde el değiştirerek AK Parti veya MHP’den CHP ya da onunla birlikte ittifak halindeki İP, HDP’ye geçen belediyelerde, seçimlerin hemen ardından ciddi bir işçi kıyımı başladı. CHP’li belediyeler 2080 kişinin işine son verirken, HDP’li belediyeler de aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 688 kişiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan işçiler Kurban Bayramı’na buruk girdi. İşsiz kaldıkları için çocuklarına bayram harçlığı ve kıyafet alamayan işçiler, kurban da kesemedikleri için hüzünlü bir bayram geçiriyor. Seçimden önce hiçbir işçinin çıkarılmayacağını söyleyen CHP’li ve HDP’liler koltuğa oturur oturmaz ilk icraat olarak kendi yandaşlarına yer açmak oldu. İlk olarak işçi çıkaran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

BOLU: Taşeron işçi olarak çalıştıkları Bolu Belediyesinden işten çıkartılan 97 işçi, önce belediye binası önünde oturma eylemi yaptı. Ardından da işçiler, sendikaların öncülüğünde Ankara’ya yürüyüşe geçti. Yağmur çamur dinlemeden 11 gün boyunca Bolu’dan Ankara’ya yürüyen işçiler CHP Genel Merkezi önünde eylemlerini sonlandırdılar. Ancak ne belediye başkanı Tanju Özcan, ne de CHP Genel Merkezi’nde işçilerin sesini duyan olmadı.

DAVALAR AÇILDI

ADANA: En büyük işten çıkarmanın yaşandığı yerlerden birisi de MHP’den CHP’ye geçen Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla, bin 750 çalışanın işine son verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, “Bankamatik memuruydu” dediği işçilerin işe geri alınmaları için dava açtı.

ÇANAKKALE: Bayramiç ilçesinde de CHP Belediye, 51 işçiyi işten çıkardı. Haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden çıkarıldıklarını iddia eden işçiler belediye önünde eylem yaptı.

İZMİR: Gaziemir ve Menderes’te CHP’li belediye başkanları, göreve başladıktan hemen sonra 82 çalışanı işten çıkarırken, işten çıkarmaları, “Hukuki gerekçelere aykırı olarak işe alındığı tespit edilen 82 belediye personelinin iş akdi feshedilmiştir” dedi.

ANTALYA: CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturur oturmaz ilk icraat olarak 100 işçiyi işten çıkardı.