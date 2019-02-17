CHP ve İP’te HDP depremi
CHP-İP ittifakına eklemlenen PKK’nın siyasi uzantısı HDP iki partiyi de karıştırdı. İstifalar dün de devam etti. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat 18 ilçe başkanıyla bir araya gelerek gözdağı verdi.
Dünkü ilk istifa gece saatlerinde Bursa’dan geldi. CHP Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Çiftçi, CHP Karacabey İlçe Başkanlığı görevinden yönetim kurulu üyesi arkadaşları, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte istifa ettiklerini bildirdi. Çiftçi, Belediye Meclis üyeliği ve ittifak sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etme kararı aldıklarını belirtti.
ERGENE’DE İPLER KOPTU
İkinci istifa haberi ise Tekirdağ Ergene’den geldi. İlçe Başkanı Kevser Koçerdin Gençalp ve yönetim kurulu üyeleri görevlerini bıraktı. Parti binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yapan İP İlçe Başkanı Kevser Koçerdin Gençalp “İstifa ediyorum, çünkü, teşkilatımız Tekirdağ’da ittifak yaptı” dedi. Öte yandan CHP’den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da DSP’den başkan adayı oldu.
İSTANBUL’DA 18 İLÇE
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, PM yetkilerini MYK’ya devretmesi bardağı taşıran son damla oldu. Dün de eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul il teşkilatı başta olmak üzere ağır eleştirilerde bulundu. Önceki gün CHP’nin görevdeki 18 ilçe başkanıyla toplantı yapan Canpolat’tan sert açıklamalar geldi. Muharrem İnce de “Parti içinde yanlış işler olabilir. İstifa edip gitmek bir çözüm değildir.Herkes bulunduğu yerde kalıp, mücadele edecek” açıklaması yaptı.
Partisini bölenler halkı kucaklayamaz
İstanbul’da 18 ilçe başkanıyla bir araya gelen Canpolat, yeni il yönetimine ağır eleştirilerde bulundu. Aday belirleme sürecinde partililerin duyarlılıkların dikkate alınmadığını belirten Canpolat, “Dar grupçu, tasfiyeci bir çizgi izlendi. Parti bir hizbin denetimine girdi. Bu hizip İstanbul’u bölüyor. Partide birleştirici olamayanlar, İstanbul’da birleştirici ve kucaklayıcı olamazlar. Hizip kadroları hala Bostancı Gösteri Merkezi’nden çıkamamış görünüyor. Hala dört oy fark ile aldıkları il kongresi gerilimi ile hareket ediyorlar. Kongre psikolojisini aşamadılar. Partide cumhuriyetçi, halkçı ve gerçek sol değerlere bağlı olan kesim tasfiye ediliyor, dışlanıyor. Masa başında belediye başkanlıklarını ve meclis üyeliklerini paylaşan bu anlayışın Türkiye de iktidar olmanın değil kendi küçük beyliklerini kurmanın derdinde oldukları görülmektedir” dedi.
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