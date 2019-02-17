CHP ve İP’te HDP depremi

Dünkü ilk istifa gece saatlerinde Bursa’dan geldi. CHP Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Çiftçi, CHP Karacabey İlçe Başkanlığı görevinden yönetim kurulu üyesi arkadaşları, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte istifa ettiklerini bildirdi. Çiftçi, Belediye Meclis üyeliği ve ittifak sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etme kararı aldıklarını belirtti.

ERGENE’DE İPLER KOPTU

İkinci istifa haberi ise Tekirdağ Ergene’den geldi. İlçe Başkanı Kevser Koçerdin Gençalp ve yönetim kurulu üyeleri görevlerini bıraktı. Parti binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yapan İP İlçe Başkanı Kevser Koçerdin Gençalp “İstifa ediyorum, çünkü, teşkilatımız Tekirdağ’da ittifak yaptı” dedi. Öte yandan CHP’den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da DSP’den başkan adayı oldu.

İSTANBUL’DA 18 İLÇE

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, PM yetkilerini MYK’ya devretmesi bardağı taşıran son damla oldu. Dün de eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul il teşkilatı başta olmak üzere ağır eleştirilerde bulundu. Önceki gün CHP’nin görevdeki 18 ilçe başkanıyla toplantı yapan Canpolat’tan sert açıklamalar geldi. Muharrem İnce de “Parti içinde yanlış işler olabilir. İstifa edip gitmek bir çözüm değildir.Herkes bulunduğu yerde kalıp, mücadele edecek” açıklaması yaptı.