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Politika

CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi: İstesek en az 10 vekil gelir

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın 'Biz istesek bugün İYİ Parti'den en az 10 milletvekili CHP'ye gelir. Ama bizim derdimiz skor yapmak değil.' çıkışı İYİ Parti ile gerilime neden oldu. Günaydın'ın sözlerine İYİ Parti'den tepki yağdı.

15 Haziran 2024 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi: İstesek en az 10 vekil gelir
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CHP ile İYİ Parti arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın 'İstesek İYİ Parti'den CHP'ye en az 10 vekil gelir' sözleri gerilime neden oldu. Günaydın'a İYİ Parti cephesinden peş peşe tepkiler geldi.

"İSTESEK İYİ PARTİ'DEN EN AZ 10 VEKİL GELİR"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tv100'e konuştu.

Günaydın, "Biz istesek bugün İYİ Parti'den en az 10 milletvekili CHP'ye gelir. Ama bizim derdimiz skor yapmak değil." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ: BU NEZAKETTEN YOKSUN AÇIKLAMALARI KINIYORUM

CHP'li Günaydın'ın açıklamalarına İYİ Parti cephesinden ise tepki gecikmedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "CHP'nin bir grup başkanvekilinin yaptığı 'İstesek İYİ Parti'den en az 10 vekil CHP'ye gelir ama biz skor peşinde değiliz' açıklaması ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar. Millet iradesini siyasi bir şımarıklığa yormak en başta o iradeye zarar vermek anlamına gelir. Türkiye yıllardır kibirden, egodan ve nobranlıktan çekerken aynı alışkanlığın burada da görülmesi endişe vericidir. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyorum." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu

"SİYASET BİRAZ DA EDEPTİR, NEZAKETTİR"

Günaydın'ın açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'tan geldi. Günaydın'ın açıklamasına "Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir" diyerek gönderme yapan Toktaş, şu ifadeleri kullandı: Doğrudur. Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir ve aslında memleket ülküsüdür. Güç zehirlenmesine kapıldıkça siz, siyasi nezaketi elden bırakıyorsunuz sayın Gökhan Günaydın. Bu açıklamanızı esefle kınıyorum.

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