CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi: İstesek en az 10 vekil gelir

CHP ile İYİ Parti arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın 'İstesek İYİ Parti'den CHP'ye en az 10 vekil gelir' sözleri gerilime neden oldu. Günaydın'a İYİ Parti cephesinden peş peşe tepkiler geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tv100'e konuştu.

Günaydın, "Biz istesek bugün İYİ Parti'den en az 10 milletvekili CHP'ye gelir. Ama bizim derdimiz skor yapmak değil." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ: BU NEZAKETTEN YOKSUN AÇIKLAMALARI KINIYORUM



CHP'li Günaydın'ın açıklamalarına İYİ Parti cephesinden ise tepki gecikmedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "CHP'nin bir grup başkanvekilinin yaptığı 'İstesek İYİ Parti'den en az 10 vekil CHP'ye gelir ama biz skor peşinde değiliz' açıklaması ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar. Millet iradesini siyasi bir şımarıklığa yormak en başta o iradeye zarar vermek anlamına gelir. Türkiye yıllardır kibirden, egodan ve nobranlıktan çekerken aynı alışkanlığın burada da görülmesi endişe vericidir. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyorum." dedi.

"SİYASET BİRAZ DA EDEPTİR, NEZAKETTİR"

Günaydın'ın açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'tan geldi. Günaydın'ın açıklamasına "Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir" diyerek gönderme yapan Toktaş, şu ifadeleri kullandı: Doğrudur. Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir ve aslında memleket ülküsüdür. Güç zehirlenmesine kapıldıkça siz, siyasi nezaketi elden bırakıyorsunuz sayın Gökhan Günaydın. Bu açıklamanızı esefle kınıyorum.