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Politika

CHP ve İYİ Parti arasında ''İstanbul'' krizi! ''CHP'nin artık İstanbul'da AK Parti'yi yenmesi çok zor''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul seçimleri imasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alarak, 'Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler.' diye göndermede bulundu. İsmail Saymaz da CHP'ye yüklendi.

24 Ocak 2023 Salı 08:18 - Güncelleme:
CHP ve İYİ Parti arasında ''İstanbul'' krizi! ''CHP'nin artık İstanbul'da AK Parti'yi yenmesi çok zor''
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Seçimler için geri sayım devam ederken 6'lı masanın iki partisi CHP ve İYİ Parti arasındaki sürtüşmeler de artmaya devam ediyor.

Gündemde yoğunluk yaratan olaylardan biri de, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde sarf ettiği cümlelerdi.

Meral Akşener, Saraçhane buluşmasında İstanbul seçimlerinin İYİ Parti sayesinde kazanıldığını ima etmişti.

KAFTANCIOĞLU'DAN AKŞENER'E SALVO

Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ima ederek, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" demişti.

"CHP'NİN ARTIK İSTANBUL'DA AK PARTİ'Yİ YENMESİ ÇOK ZOR"

Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine, çoğu zaman 6'lı masaya eleştirilerde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi.

Halk TV'de konuşan Saymaz, Kaftancıoğlu'nun sözleri hakkında,

"Canan Kaftancıoğlu kalkıp, 'Aslında sen kazanmadın, sen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün.' dediğinde, buradan CHP'nin toparlanıp İstanbul'da, AK Parti'yi yenebilecek birliği gösterebilmesi şu saatten sonra artık çok zordur."

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