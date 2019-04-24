CHP ve medyasının ikiyüzlülüğü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen pazar günü uğradığı yumruklu saldırıya karşı gösterilen tepkiler benzer durumları yaşayan AK Partililere karşı sergilenen alaycı tavırları akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu’nun yaşadığı olayı “Alçak Saldırı” başlığı ile okurlarına duyuran Sözcü Gazetesi’nin dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın 2010’da Kayseri’de uğradığı yumruklu saldırıya karşı attığı manşetleri hatırlattı. ‘AK Partililere yapılırsa saldırgan haklı’ mantığına dayalı haberlerde Sözcü olayın mağduru Taner Yıldız’la adeta alay etmişti.

ÇİRKİN BAŞLIK

20 Nisan 2010’de Kayseri’de bir şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Taner Yıldız’ı ziyaret eden Erdoğan saldırı hakkında bilgi almıştı. Bu fotoğrafı alaycı bir üslupla manşetine taşıyan CHP’nin Sözcüsü “Yumruk Terapisi” başlığı atarak alaycı bir mesaj vermişti. Kılıçdaroğlu’nun uğradığı çirkin saldırı, CHP medyasının ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.Benzer bir saldırı 2013 yılında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a yönelik gerçekleştirilmişti. Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde Bekir Bozdağ, Hüseyin Satı isimli bir şahsın saldırısına uğramıştı. Yüzüne ve göğsüne darbe alan Bozdağ, güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. Bu saldırının ardından Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmamayı tercih etti. Dahası CHP’li Umut Oran’ın saldırgan Hüseyin Satı’yı alnından öpen ve teselli eden görüntüleri günlerce Türkiye gündemini meşgul etti. CHP’nin İstanbul İl Başkanı, o olay sonrası böyle alay etmişti: Bekir Bozdağ’a yapılan saldırı dış mı, iç mi? Mihrak açısından yani. Kınayacağım da kimi kınayacağımı bileyim. Tutun Fas’a kaçmasın bu arada.

CHP’li Umut Oran saldırgan Hüseyin Satı’yı alnından öpmüş ve teselli etmişti.

CHP LİDERİ SESSİZ KALDI

Bozdağ’a yapılan bu çirkin saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun gözleri önünde gerçekleşmişti. Saldırının ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a yönelik bu çirkin saldırı hakkında tek kelime etmedi. Bozdağ, saldırının ardından sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda “Kılıçdaroğlu’nun Hacı Bektaş konuşmasında şahsıma yapılan saldırıya hiç değinmemesi/kınamaması, saldırıdan daha fazla üzmüştür” dedi.

Tarih 14 Mayıs 2014. Soma’daki Maden faciasından sonra acıları paylaşmak için bölgeye giden dönemin Başbakanı Erdoğan, marjinal sol örgütlerin organize ettiği bir protesto ile karşı karşıya kalmıştı. Erdoğan’ın makam aracına saldıran göstericiler güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. Bölgedeki vatandaşın acısını paylaşmak için Soma’ya giden ve marjinal örgütlerin saldırısına maruz kalan Erdoğan’ın yaşadıkları CHP’nin Sözcü’sü tarafından “Tayyip’e Öfke” manşeti ile yorumlandı.