CHP yandaşı Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun küçük ortaklarına ateş püskürdü: Asalaklar

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ancak 'sıfır' oy katkısı sağlamalarına rağmen CHP'den 40'a yakın milletvekili koparan ittifakın küçük ortakları Türk siyasi tarihinin en büyük tokatçılığına imza attı. Bu duruma rağmen küçük ortaklar kopardıkları vekillerle yetinmeyip Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"EN SON TERCİHİM SEÇİME CHP LİSTELERİNDEN GİRMEKTİ"



Özellikle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

"GELECEK PARTİSİ OLARAK GİRECEĞİZ"



Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.

CHP'YE "BİZ OLMASAYDIK %48 ALAMAZDINIZ" AYARI



Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, "altılı masanın kurulmasında öncü olanlardan bir tanesi Davutoğlu'dur" dedi ve CHP'ye "Biz olmasaydık %48 alamazdınız" ayarı verdi. Üstün, "Seçime tamamen dağınık girilseydi CHP'de bu kadar milletvekili çıkartmayabilirdi veya Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy almayabilirdi. Davutoğlu'nun açıklaması bizim en iyi birlikteliği öne çıkarmak istemizden kaynaklı bir açıklamadır o" dedi.

"BİZ OLMASAYDIK BU KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKMAZDI"



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise CHP'nin oy oranıyla ilgili geçtiğimiz ay çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Babacan "Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 9,5'tan yüzde 16,3'e çıktı. Türkiye genelinde oy artışı 2,5 puan ama Kahramanmaraş'ta 6.8 puan. Kahramanmaraş'ta CHP'nin 1 milletvekili vardı, 2 oldu. İkincisi de bizim il başkanımız. Gaziantep'te Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçimde yüzde 15 oy çıkartmış. Şu anda yüzde 20.4. 5 puan artış var. Bizim adaylarımızın olduğu illerin hemen hemen tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Biz olmasaydık bu kadar milletvekili çıkmazdı. Bu kadar oy da alamazdı." ifadelerini kullanmıştı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin sözlerini eleştiren CHP fondaşı Can Ataklı iki ismi sert sözlerle hedef aldı.

"CHP'YE ASALAK GİBİ YAPIŞTILAR"



Ataklı "CHP'ye asalak gibi yapışıp içeri Meclis'e girdiler. Bunların hepsi belkemiksiz ve onursuz çıktı. Girer girmez hepsini unuttular lan ayıptır" ifadelerini kullandı.