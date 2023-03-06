CHP yandaşı medya İYİ Parti'yi sildi: Akşener, masaya bir daha oturtulmamalı

6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği toplantıda darmadağın oldu. Meral Akşener dışındaki 5 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek isterken, Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kartını sahaya sürdü. Kılıçdaroğlu, "Biz 5 lider imzalar, adaylığımı açıklarız" deyince koalisyon dağıldı. CHP'nin fonladığı medya İYİ Parti'yi çok ağır sözlerle ve ithamlarla eleştirirken, İYİ Parti'den de aynı sertlikte karşılık geldi. Bazı gazeteciler ise, koalisyonu yeniden bir araya getirmek için büyük çaba harcadı. CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yanardağ, "Akşener, masaya bir daha oturtulmamalı. Eğer oturursa, CHP inisiyatifi kaybeder." ifadelerini kullandı.

KOALİSYON TOZ DUMAN

6'lı koalisyon 1 yıl içinde tam 12 kez bir araya geldi. 12'nci toplantı koalisyonun 6'lı olarak gerçekleştirdiği son toplantı oldu. 11 toplantıda; yazı fontları, kenar boşlukları, kullanılacak dil, seçim sonrası dağıtılacak pozisyonlar ve ilkeler konuşulurken, 12'nci toplantıda ilk kez aday konuşuldu. Aday isminin konuşulduğu toplantıda ortalık karıştı, İYİ Parti masadan kalktı ya da kendi deyimiyle masadan kaldırıldı.

5 LİDER "KILIÇDAROĞLU" DEDİ, AKŞENER KARŞI ÇIKTI

Daha önce 6 liderin karar almadığı hiçbir ismin açıklanmayacağı belirtilirken, adaylık toplantısında bu durum böyle olmadı. Akşener, dışındaki 5 lider önceden sözleşerek, Kılıçdaroğlu isminin aday olması gerektiğini söyledi. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin daha çok oy alacağını iddia etti ve bu öneriyi reddetti. Kılıçdaroğlu, 'Biz 5 lider imzalar, adaylığımı açıklarız" diye rest çekince, Akşener, "Ben kalkayım mı masadan?" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'ndan, "Siz bilirsiniz." yanıtını alan Akşener, toplantıdan ayrılır ayrılmaz olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Ertesi gün de Genel İdare Kurulu'nu toplayan Akşener, İYİ Parti'ye bir dayatma yapıldığını, kıskaca alınmak istediklerini söyledi. Akşener, zehir zemberek sözlerle masadan ayrıldıklarını duyurdu.

CHP YANDAŞI MEDYA İYİ PARTİ'Yİ TEK KALEMDE SİLDİ

CHP'nin fonladığı Halk TV, Tele 1, KRT gibi kanallar İYİ Parti'yi topa tuttu. Aylarca övüle övüle bitirilemeyen İYİ Parti, hükümete çalışmakla bile suçlandı. CHP medyasında açıklanan anketlerde İYİ Parti'nin oyunun yüzde 20'ye yakın olduğu söyleniyordu, İYİ Parti masadan ayrılınca bu oy oranı da bir anda yüzde 10'ların altında telaffuz edilmeye başlandı. İYİ Parti'ye yakın isimler CHP'li isimlerin ve CHP medyasının söylemlerine çok srt karşılık verdi ve gerilim giderek tırmandı.

İYİ PARTİ MASAYA DÖNMEK İÇİN TEK ŞART SUNDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sevilay Yılman'a yaptığı açıklamada, "Gurur yapmadan masaya dönerim ama milletin istediği aday Cumhurbaşkanı adayı olacak" şartını öne sürdü. Akşener'in, Yavaş ve İmamoğlu isimlerinde hala ısrarcı olduğu, bu isimler olmazsa anketten çıkacak üçüncü bir ismi istediği belirtiliyor.

CHP MEDYASINDAN "İYİ PARTİ MASAYA DÖNMESİN" ÇIKIŞI

CHP'nin fonladığı isimlerden olan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin masaya dönmemesi gerektiğini ifade etti.

Yanardağ, "Akşener, masaya bir daha oturtulmamalı. Eğer oturursa, CHP inisiyatifi kaybeder. Kaygıya yer yok, İyi Parti seçmeni ezici çoğunlukla Millet İttifakı adayına oy verecektir. Akşener yanıtı halktan alacak, barajı aşamazlar." dedi.

5'Lİ KOALİSYON SAAT 14.00'TE TOPLANIYOR

Meral Akşener olmadan Cumartesi günü olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren koalisyon, bugün de adayını açıklamak için 5'li şekilde toplanacak. İYİ Parti, toplantıya katılmayacağını bildirdi. 5'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. İYİ Parti'nin bir sürpriz olmazsa kendi adayını çıkarması bekleniyor.