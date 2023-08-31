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Politika

CHP Yandaşı Özlem Gürses faturayı vatandaşa kesti: Bazen siyaset halka rağmen yapılır

Genel seçimlerde büyük hezimet yaşayan muhalefette sular durulmuyor. Sorunu kendisinde aramayan muhalif basın bu sefer eleştiri oklarını halka yöneltti. CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, katıldığı bir Youtube programında halkın demokratik kültürü talep etmediğini iddia ederken, 'Bazen siyaset halka rağmen yapılır' dedi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 15:53 - Güncelleme:
CHP Yandaşı Özlem Gürses faturayı vatandaşa kesti: Bazen siyaset halka rağmen yapılır
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14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet partileri, kaybetmenin sorumlusu olarak kendilerini görmeyip suçu hep başka konulara ve kişilere atmaya devam ediyor.

Yerel seçimlere kısa bir vakit kalmışken muhalefetin hala genel seçimlerde yaptıkları hatalardan ders almamış olması durumu artarak sürüyor.

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, faturayı bu sefer halka kesti. Gürses, katıldığı bir Youtube programında halkın demokratik kültürü talep etmediğini iddia ederken, "Bazen siyaset halka rağmen yapılır" dedi.

PROTESTO EDEN GENÇLERİ HEDEF ALDI

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden gençleri hedef alarak "Bu kendiliğinden oluşmuş bir hareket değil" dedi.

Muhalefetin başarısızlığının faturasını yine iktidara kesmeye çalışan Gürses, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin iktidar tarafından kurulduğunu öne sürdü.

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