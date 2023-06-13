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Politika

CHP yandaşı Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na ''satılık kalem'' tepkisi: Cesaretin varsa açıkla

CHP'ye yakınlığıyla tanınan sunucu Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalemler' sözlerine çok sert tepki gösterdi. Portakal, 'Eğer sizde gerçekten o naiflik varsa kalemini satanlar kimler isim verirsiniz. Ben paramı alın terimle kazandım. Algı yaratıyorsunuz. Kimi kastediyorsanız cesaretiniz varsa söyleyeceksiniz. Ama o cesaret yok sizde.' dedi.

13 Haziran 2023 Salı 21:15 - Güncelleme:
CHP yandaşı Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na ''satılık kalem'' tepkisi: Cesaretin varsa açıkla
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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girdiği 12. seçimde de mağlup oldu.

Kılıçdaroğlu ise kendisini istifaya çağıran ve seçimlerde aldığı yenilgi nedeniyle tepki gösteren gazetecileri hedef aldı.

CHP'nin kanalı Sözcü TV'de konuşan yandaş gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisini istifaya davet eden ve eleştiren gazetecileri "satılık kalemler" olarak itham etmesine tepki gösterdi.

Portakal, kendisini eleştiren gazetecileri "satılık kalem" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Portakal, "Açıklayamazsanız yazıklar olsun size" dedi.

"CESARETİNİZ VARSA SÖYLEYECEKSİNİZ"

CHP yandaşı Portakal, şöyle konuştu:

"Eğer sizde gerçekten o naiflik varsa kalemini satanlar kimler isim verirsiniz. Ben paramı alın terimle kazandım. Algı yaratıyorsunuz. Kimi kastediyorsanız cesaretiniz varsa söyleyeceksiniz. Ama o cesaret yok sizde. Eleştirmek en doğal hakkımız. Lütfen cesaretli bir liderseniz, kimmiş bu kalemini satanlar açıklarsanız. Açıklayamazsanız yazıklar olsun size. İsim vereceksiniz. Bizim sizi eleştirme hakkımız var çünkü kaybettiniz."

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