CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bu doğrultuda gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı. Bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı. Katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nu hedef alan Kerimoğlu, "İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" dedi.İmamoğlu'nu hedef alan bir diğer isim ise Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi oldu. İmamoğlu ile yüz yüze yaptığı görüşmeyi anlatan İlgezdi, "Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun?" ifadelerini kullandı. CHP'nin kimsenin kariyer yapma yeri olmadığını belirten İlgezdi, "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır." diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NDAN KURTULMAK İÇİN İSTANBUL'U VERMEYE HAZIRLAR"



İstanbul içerisinde CHP yönetiminde olan ilçe belediyelerinden İmamoğlu'na karşı yapılan bu açıklamaları CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında değerlendirdi.

"Bu belediye başkanları ve görüş kalmaya devam ederse İstanbul'u kaybedecekler." diyen Saymaz, "CHP'li belediye başkanları kaybetmeye hazır. Bir eğilim var ki, İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de rahat edelim bakışı var. Bu şekilde zaten kazanamaz." diye konuştu.

Saymaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Kerimoğlu'nun "Bakırköy'de yürüyemiyorum İBB yapmadı" demesi büyük skandal. Kendi büyükşehir belediye başkanı için bunu derse siz İstanbullulara ne anlatacaksınız?

Battal İlgezdi, ilçe kongresinde İmamoğlu'nu eleştiriyor. Bu saatten ilçe belediye başkanıyla bir arada olması mümkün mü? Bu üç belediye başkanı İstanbul'u kazanmak için çalışır mı? Hayır onlar kaybetmek için hazırlar. İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. Bir eğilim var ki, İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de rahat edelim bakışı var. Bu şekilde zaten kazanamaz."