"İMAMOĞLU'NDAN KURTULMAK İÇİN İSTANBUL'U VERMEYE HAZIRLAR"
İstanbul içerisinde CHP yönetiminde olan ilçe belediyelerinden İmamoğlu'na karşı yapılan bu açıklamaları CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında değerlendirdi.
"Bu belediye başkanları ve görüş kalmaya devam ederse İstanbul'u kaybedecekler." diyen Saymaz, "CHP'li belediye başkanları kaybetmeye hazır. Bir eğilim var ki, İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de rahat edelim bakışı var. Bu şekilde zaten kazanamaz." diye konuştu.
Saymaz'ın açıklamaları şu şekilde:
"Sayın Kerimoğlu'nun "Bakırköy'de yürüyemiyorum İBB yapmadı" demesi büyük skandal. Kendi büyükşehir belediye başkanı için bunu derse siz İstanbullulara ne anlatacaksınız?
Battal İlgezdi, ilçe kongresinde İmamoğlu'nu eleştiriyor. Bu saatten ilçe belediye başkanıyla bir arada olması mümkün mü? Bu üç belediye başkanı İstanbul'u kazanmak için çalışır mı? Hayır onlar kaybetmek için hazırlar. İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. Bir eğilim var ki, İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de rahat edelim bakışı var. Bu şekilde zaten kazanamaz."