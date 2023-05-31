Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs hezimeti sonrası muhalefete yakın televizyon kanallarında istifa söylemlerinin yanı sıra destek açıklamaları da sürüyor.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa baskılarına tepki göstererek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i suçladı.

"AĞIR BİR YENİLGİ ALDIK DEMEK SÜZME APTALLIK"



"Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir." diyen Yanardağ, CHP Genel Başkanlığı için adı geçen Ekrem İmamoğlu'nu da isim vermeden hedef alarak şunları söyledi:

CHP'de bir değişim tartışması var. Seçim sonuçlarının soğukkanlı şekilde değerlendirildiğini düşünmüyorum. Ağır bir yenilgi aldık diyen bir muhalefet var bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum.

"TÜRKİYE'DE MUHALEFETİN ALDIĞI EN YÜKSEK OYLARDAN BİRİSİDİR YÜZDE 48"



Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir yüzde 48. İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bıraktılar ve Meral Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var. Bir bölüm iyi partililerin oy vermediğini biliyoruz.

Kazanacak aday kazanamayacak aday tartışmalarının yapıldığını biliyoruz. Alevi adaya oy verilmez klişesi çökmüştür. 'Ahmet gitsin Mehmet gelsin' derseniz değişimin yönünü kapsamını ideolojik politik doğrultusunu konuşmamış olursunuz.