AK Parti ile CHP arasındaki polemik yeni bir boyut kazandı. CHP'li Nazlıaka'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına karne vereceğini duyurmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sert bir karşılık verdi ve CHP'yi Uşak ile Görele'deki skandallar üzerinden köşeye sıkıştırdı.

Görele'deki ahlaksızlık CHP'de istifa getirdi! Özgür Özel ise taciz skandalı karşısında sessiz

Kaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu" olarak üç ayda bir "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının karnesi"ni açıklayacaklarını belirten Nazlıaka'ya tepki gösterdi.

"Karne dahi alamayacak bir durumda olan CHP'liler bu sefer de 'karnecilik' oynamaya karar vermişler" ifadesini kullanan Kaya, söz konusu CHP olunca durumu herkesin bildiğini ancak hatırlatmak sorumluluğunda olduklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Sayın Nazlıaka mezun olalı çok oldu ama topu taca atmadan şu soruları samimiyetle cevaplamasını istiyoruz, karnesini de sonra inceleriz." ifadesini kullandı.

CHP'li başkandan belediye parasıyla aşk turları

Kaya, paylaşımında Nazlıaka'dan şu soruları cevaplamasını istedi:

"Uşak ve Görele'de ortaya çıkan skandallar, partinizin yereldeki yönetim anlayışının bir aynası mıdır? Bu 'kepazeliklerin' faturasını her zamanki gibi başkalarına kesip sıyrılmayı mı düşünüyorsunuz?

Meydanlarda haktan, hukuktan ve aile değerlerinden bahsederken; teşkilatlarınızda yaşanan bu ahlaki erozyon karşısında neden 'üç maymunu' oynuyorsunuz? Sizin siyasi ahlak anlayışınızda 'özür dilemek' veya 'istifa etmek' gibi bir kavram yok mu?

Göreve getirdiğiniz isimlerin karıştığı bu olaylar, sizin 'liyakat' diye sunduğunuz sistemin aslında bir 'sadakat ve yozlaşma' sistemi olduğunun ispatı değil midir? Bu çürümüşlüğün üzerine gitmek yerine daha ne kadar halının altına süpüreceksiniz?"

"Cebimden öderim" kibrine AK Parti'den tepki

Listeyi uzatabileceklerini ama söz konusu CHP olunca gerekli görmediklerini ifade eden Kaya, "Aşağı tükürsen yolsuzluk, yukarı tükürsen liyakatsizlik düzenine teslim olmuş CHP'nin bu durumdan en kısa sürede kurtulmasını temenni ediyorum. Bu arada CHP'den karne ile ilgili bir paylaşım görünce bu millete vaktiyle ekmeği karneyle dağıtanların karneden ne anladıklarını da hatırlatmak isteriz. Sizin vereceğiniz karne olsa olsa yokluk karnesi olur bolluk sizin neyinize." değerlendirmesinde bulundu.

Tacizci CHP'li başkanın cezası belli oldu