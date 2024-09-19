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Politika

CHP yönetimine ince mesaj! İmamoğlu: Benim yol arkadaşım değiller

Parti içi çekişmelerin, kavgaların ayyuka çıkmasına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, CHP üst yönetimine ve milletvekiline seslenerek, 'Aynı odada aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın', 'Sen benim koluma dokundun', 'Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir' dedi.

19 Eylül 2024 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
CHP yönetimine ince mesaj! İmamoğlu: Benim yol arkadaşım değiller
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakına kaptırmasının ardından yaşanan kavgalar, manevralar, gizli pazarlıklar baş döndürür hale geldi.

CHP'deki parti içi çekişmeler tam gaz devam ederken İBB Başkanı İmamoğlu'nun çıkışı dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu, parti içi mevzuların ayyuka çıkmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Böylesi zor bir dönemde, özellikle benim siyasi yol arkadaşlarıma, özellikle CHP içerisinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı olan, meclis üyesi olan, milletvekili olan, partimizin üst yönetimine net olarak bir şeyi söylemek isterim. Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta" dedi.

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