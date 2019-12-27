İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9397
  • EURO
    6,6066
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    113653
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de 3 ilçeden 2'sinde tek aday: Parti içinden tepki geldi!
Politika

CHP'de 3 ilçeden 2'sinde tek aday: Parti içinden tepki geldi!

CHP'de 3 ilçeden 2'sinde tek adayla seçime gidilmesine parti içinden tepkiler büyüyor.

27.12.2019  09:08 - Güncelleme: 27.12.2019  09:08


CHP’de ocak ayının sonunda bitmesi planlanan kongrelerde en fazla rekabet İzmir’de yaşanıyor. Şimdiye kadar 364 ilçede ilçe başkanlığı seçimi yapıldı. Bu ilçelerden 143’ünde iki veya daha fazla aday yarıştı. Kalan 221 ilçede ise tek adayla seçime gidildi. Partide ‘demokrasi söylemimize ne oldu’ tepkisi yükselirken en çok rekabetin yaşandığı il ise İzmir oldu. 


İSTANBUL'A HAZIRLIK

CHP İzmir Konak'ta yapılan olağan ilçe kongresinde mevcut başkan Çağrı Gruşçu yeniden seçildi. Kemalpaşa’da ise Mehmet Ayçil ile Ahmet Celil Balyeli yarıştı. Seçimi 6 oy farkla Balyeli kazandı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun İstanbul, İzmir ve Ankara’da tek adayla seçime gideceği iddia edildi. İstanbul’da Canan Kaftancıoğlu, İzmir’de Deniz Yücel Ankara’da ise Rıfkı Güvener isimleri kulislere yansıdı.

(Akşam)

Terörist Hafter güçlerinden Türk gazetecilere saldırı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu
Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı
Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Öncelikli hedefimiz...
Öncelikli hedefimiz...

Öncelikli hedefimiz...

TOGG'dan 'Devrim' mühendislerine saygı
TOGG'dan 'Devrim' mühendislerine saygı

TOGG'dan 'Devrim' mühendislerine saygı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.