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  • CHP'de 9 ismin ihracı istendi! Sözcü Sarı: Hakkında iddia olanlarla ilgili disiplin süreci başlayacak
Politika

CHP'de 9 ismin ihracı istendi! Sözcü Sarı: Hakkında iddia olanlarla ilgili disiplin süreci başlayacak

CHP Sözcüsü Sarı: 9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildi

İHA10 Haziran 2026 Çarşamba 17:18 - Güncelleme:
CHP'de 9 ismin ihracı istendi! Sözcü Sarı: Hakkında iddia olanlarla ilgili disiplin süreci başlayacak
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere oy birliğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Sarı: "Partinin içine düştüğü cendereden, mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konulan olan bu arkadaşlarımızla ilgili tedbirli olarak disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz."

  • ihraç
  • disiplin

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