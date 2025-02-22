CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için 116 vekil dilekçe verdi. Partide 17 vekilin İmamoğlu'na destek vermemesi dikkat çekti. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, bu isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Deniz Demir, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Sevda Erden Kılıç'ın olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekilli Gökhan Günaydın, TBMM'de yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı aday adayını tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İMAMOĞLU'NA 116 İMZA

Günaydın, "21 Şubat 2025 günü saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'ndan 116 milletvekili arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır" dedi.

Günaydın, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in kaç imza topladığına ilişkin soru üzerine, "Dursun Çiçek'in topladığı bir imza bana ulaşmadı, kendisine sorsanız daha iyi olur. Bize ulaşmış bir imzası yoktur kendisinin" cevabını verdi.

17 VEKİL İMAMOĞLU İÇİN İMZA VERMEDİ

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında, bu isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Deniz Demir, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Sevda Erden Kılıç'ın olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA SAYDIRMIŞTI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, halefi Özgür Özel'i hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin son kurultayı için 'şaibeli' ifadesini kullanmasını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." demişti. "Bugüne kadar neden konuşulmadığını bilmiyorum, beni rahatsız eden de o." diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun dillendirilmesine karşı parti yönetimin sessizliği beni derinden üzüyor." diye konuşmuştu.

İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Kılıçdaroğlu, 'ihanet' çıkışını tekrarlamıştı.

Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir." demişti.

Özel ve İmamoğlu'na gönderme

Perde arkası deşifre oldu! 3'lü zirve Mansur Yavaş'ın restiyle sonuçsuz kaldı

CHP kurultayındaki şaibeyi itiraf etti: Özel'e destek vermem için para teklif edildi