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Politika

CHP'de 'Adnan Beker' krizi! ''Rozet işportaya düştü''

Ankara milletvekili Adnan Beker'in, CHP'ye katılması partide krize neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 'Partimiz son durak değildir. CHP rozeti işportaya düşürülemez.' dedi.

HABER MERKEZİ7 Mart 2025 Cuma 08:52 - Güncelleme:
CHP'de 'Adnan Beker' krizi! ''Rozet işportaya düştü''
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yerine Başkan Erdoğan'a oy verdiğini duyuran Milletvekili Adnan Beker'in, CHP'ye katılması partide kriz çıkardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Mansur Başkan'ın emaneti" diyerek rozetini taktığı Beker'e sert tepkiler geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beker için "Kendisiyle tanışıyoruz ancak transferden haberim olmadı. Gazetelerden okudum. Sayın Genel Başkan niye öyle emanet etti bilmiyorum. Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir" dedi.

"ROZET İŞPORTAYA DÜŞTÜ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil. MYK bir karar almış, ne konuşuldu bilmiyorum" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı "Partimiz son durak değildir. CHP rozeti işportaya düşürülemez" derken, Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ise, "CHP, iktidardan istediğini bulamayanların sığınacağı bir liman değildir" ifadesini kullandı.

CHP'deki hançerleme siyaseti

Görüntülere tepki yağdı

CHP'de Adnan Beker krizi

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