Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer için, partisi tarafından miting düzenlenmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partililerle birlikte düzenlenen mitinge tüm belediye başkanlarını da çağırmıştı. DEM Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, eyleme katılmayıp aynı saatlerde İl Emniyet Müdürü ile paylaşım yaparak Genel Merkez'e gönderme yapmıştı.

Yaşananlara ilişkin TV100 canlı yayınında konuşan Köksal, "Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile vatan ile sorunu olanlarla işim olmaz." ifadelerini kullandı.

Köksal'ın açıklamaları şöyle:

Atatürk'le, Cumhuriyet'le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam.

Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli.

Bir CHP'li olarak başka bir partiyi sevmek zorunda değilim. Başka bir partiye sempati duymak zorunda değilim. Benim DEM Parti'ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti'ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez.

Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından kente gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye binası önünde, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü. Burada toplanan partililerle de görüşen Özel, belediye binası girişindeki parti otobüsünden konuşma yaptı.

"DEM PARTİLİLERİN OLDUĞU MİTİNGDE OLMAM"

Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Partisi'nin eş başkanının konuştuğu bir mitinge ya da bir otobüs üstünde olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net.

Ben Afyonkarahisar'da bir 'Afyonkarahisar İttifakı' kurdum ve seçmene Atatürk'ün çizgisinde ilerlediğimi anlattım. Her zaman da son nefesime kadar Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağımı söyledim. Seçmen de inandı güvendi destek verdi. Benim tavrım bu. Herkes benim düşünceme saygı göstermek durumunda. Ben nasıl ki saygı gösteriyorsam herkes de benim düşünceme saygı gösterilmek durumunda. Türkiye'de hak hukuk adalet hepimiz için.

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