27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
  • CHP'de arınma çağrısı yapanlara ihraç! Özel yönetimine içeriden yaylım ateşi
Politika

CHP'de arınma çağrısı yapanlara ihraç! Özel yönetimine içeriden yaylım ateşi

Özel yönetimi, “parti rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı” diyen 30 CHP'liyi ihraç etti. Karara tepki gösteren İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “İhraçlar, CHP'nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir” dedi.

27 Şubat 2026 Cuma 08:34
CHP'de arınma çağrısı yapanlara ihraç! Özel yönetimine içeriden yaylım ateşi
CHP yönetimi "yolsuzlardan arınma" çağrısı yapan 30 eski ilçe başkanını daha ihraç etti. İhraç kararlarına parti içinden isyan sesleri yükseldi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın partimizden ihraç edilmeleri, CHP'nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir. CHP'nin kapısının, 'ortak cumhurbaşkanı adayımıza oy vermemekle' övünenlere dahi açıldığı bir dönemde, Partimizin en zor görevlerinden ilçe başkanlığını üstlenen arkadaşlarımıza kapatılması izahı güç bir durumdur." dedi.

Oğuz Kaan Salıcı

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da ihraç edilen il örgütü yöneticilerine destek verdi. Öztark X hesabından mevcut yönetime parti içi demokrasi hatırlatmasında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP korkuyla değil fikir özgürlüğüyle büyümüştür. Yıllarca emek vermiş partililerimizin düşünceleri nedeniyle dışlanması; birliğimizi güçlendirmez, zayıflatır" dedi.

