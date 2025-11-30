CHP'de peş peşe ortaya çıkan yolsuzluk ve şaibeli kurultay skandalıyla parti içerisinde kriz üstüne kriz yaşanırken 39. Olağan Kurultayı'nda gerilimlere sahne oldu.

CHP'DE "ARINMA" KRİZİ

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolsuzluk şüphelilerini partiden arındırın" çıkışıyla gerilim başka bir boyuta tırmandı. CHP'nin 39. Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ele alan Özgür Özel, "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" karşılığını verdi.

"GERİ ADIM ATMAK YOK"

"Sahte hesaplarla organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Kuru gürültüye gerek yok" açıklamalarıyla eleştirilerini sürdüreceğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan eleştirilere de avukatı aracılığıyla cevap verdi.

"HODRİ MEYDAN"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hodri Meydan" mesajı geldi. Açıklamasında İsmail Saymaz'a seslenen Avukat Çelik, "İsmail Bey, eğer yurt dışında yaşayan patronunuzu ikna eder biraz da cesaret gösterebilirseniz; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizinle Halk TV'de bire bir canlı yayın yapmaya hazır. Bakalım medya ne kadar tarafsız? Hadi bitirelim şu işi! Hodri Meydan! Alın size fırsat..." ifadelerini kullandı.