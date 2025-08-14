İSTANBUL 30°C / 24°C
Politika

CHP'de ''Aydın'' depremi... Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu partisinden istifa etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti. Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 12:22
CHP'de ''Aydın'' depremi... Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu partisinden istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti.

Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum.

