CHP'de adeta paralel yapılanmaya dönüşen Kılıçdaroğlu destekçisi siyasiler, yerel seçim çalışmalarına da damga vurdu. Özellikle İstanbul'daki çalışmalara neredeyse hiç katılmayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tavır koyan bu oluşum, diğer illerde de benzer hamleleriyle genel merkezi zora soktu. "Kurultay küskünleri" olarak anılan bu kesimi uzun süredir tasfiye etmek istediği bilinen Özel, yerel seçimler biter bitmez savaş ilanı niteliğinde bir karar çıkararak belediye başkanları ve başkan adaylarına gönderdi.

Sabah'ın haberine göre, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla yayımlanan genelgede, yerel seçim sürecinde parti aleyhine çalışan üyelerin disiplin kurullarına sevk edileceği duyuruldu. Bu kişilerin isimlerinin, partideki görevlerinin ve aleyhte yaptıkları çalışmaların delilleriyle birlikte 29 Nisan 2024 Pazartesi gününe kadar Genel Merkez Yazı İşleri birimine iletilmesi istendi.

İHANET SUÇLAMASI

Genelgede, parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten tüm üyelerle ilgili disiplin sürecinin doğrudan MYK tarafından başlatılacağı da vurgulandı. Dikkat çekici ifadeler kullanılan metinde, "Bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir. Tüzüğümüzün 68/1-e maddesi, 'Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak' fiilinin kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğini düzenlemiştir" cümleleri yer aldı.