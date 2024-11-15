Özgür Özel, kameralar karşısında SGK prim borçlarının kendi yönetimlerinden kaynaklanmadığını, bu borçların AK Parti döneminden miras kaldığını savundu. Ancak, en çok prim borcu olan belediyeler arasında CHP'li belediyelerin olması, Özel'in atladığı konu oldu.

CHP'DE 'ÇAMUR ART İZİ KALSIN' POLİTİKASI SÜRÜYOR

Sosyal ve kültürel etkinliklere yaptığı harcamalarla gündemi alt üst eden CHP'li belediyeler SGK prim borçlarıyla da çok konuşuluyor. Eleştirmenler, SGK prim borçları birikmişken milyonlarca liranın konserlere harcanmasını sorguluyor. Özel ise bu konuyu açıklamalarında gündeme getirmezken, borç yükünün AK Parti dönemine ait olduğunu yineleyerek 'Çamur at izi kalsın' politikasını sürdürmeye devam ediyor.

KONSERLERE PARA VERİRKEN ELLERİ KOLLARI BAĞLANMADI

Özel, belediyelerin borçlar ve yaptırımlar nedeniyle hizmet üretmekte zorlandığını dile getirerek, "Ellerimizi kollarımızı bağlıyorlar" dedi. Ancak aynı belediyelerin çeşitli etkinliklere ve mitinglere bütçe ayırması bu söylemi tartışmalı hale getiriyor. Esenyurt ve Mardin'de düzenlenen mitingler ve etkinlikler, bu çelişkinin altını çiziyor.

ÖZEL'DEN 'ÖZEL AJİTASYON': BABALAR ÇOCUKLARINI DOYURAMAZ HALE GELİYOR

Açıklamalarında sık sık ekonomik sıkıntılara vurgu yapan Özel, "Babalar çocuklarını doyuramaz hale geliyor" ifadeleriyle durumu dramatize etmekle eleştirildi. Ancak bu söylemin, sorumluluklardan kaçma çabası olduğu gözlerden kaçmıyor.

CHP'li belediyelerin borç yönetimi ve harcama politikaları, hem siyasi hem de toplumsal açıdan büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Müfettişler tarafından başlatılan soruşturmalar, önümüzdeki süreçte daha net sonuçlar doğurabilir. Ancak bu süreçte ortaya çıkan söylemler ve eylemler arasındaki çelişkiler, tartışmaların daha da derinleşeceğini gösteriyor.

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