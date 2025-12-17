CHP'de çözülme sürüyor! Bir istifa daha geldi

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ergül Günaydın, partisinden istifa etti. Aynı zamanda Doğanşehir Belediye Meclis üyesi olan Günaydın, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ve aynı zamanda Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi olan Ergül Günaydın, partisinden istifa ederek siyasi parti üyeliğini sonlandırdı. Bundan sonra meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini söyleyen Günaydın, herhangi bir siyasi partiye geçmeyi düşünmediğini belirtti.

Daha önce Yazıhan Belediye Meclis Üyesi Yunus Şen'in de CHP'den istifa etmesiyle beraber Büyükşehir'de bağımsız meclis üye sayısı 2'ye çıktı.