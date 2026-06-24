Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Kemal Nakipoğlu, CHP'nin son zamanlarda toplumun yüreğini hoplatan bir yapıya büründüğünü söyledi. Nakipoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi bir aya yakındır toplumun yüreğini hoplatan bir yapıya büründü. Bu nedir? Niye bu kadar etkili? Çünkü Cumhuriyeti ve bu ülkeyi kuran siyasal kurumdur. Bir ülke kurumlarıyla, anadiliyle, bayrağıyla ve toprağıyla ünlenir ve onunla yaşar. Bunlar olmadığı sürece sıkıntı içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi de bu ülkenin kurucu partilerinin en başındadır. Hedef Cumhuriyet Halk Partisi'ni kökten yıkmaktır, onu yok etmektir ve bu hedefin sonucunda da Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet olma yapısını ortadan kaldırmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi birden bire yıllar önce yapılmış kurultayın mahkeme kararıyla iptalini yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapmış, genel başkanlık yapmış birinin bu kararla atanmış olması ve o partinin genel merkezine polis zoruyla çok acımasızca girilmesi. Bunu asla bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabullenmiyorum, bir de CHP'li olarak kabullenmiyorum" dedi.