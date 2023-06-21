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Politika

CHP'de değişim çağrısı yapanlara Tunç Soyer de katıldı

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'den art arda yükselen 'değişim' çağrılarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil oldu. Yedi sayfalık bir bildiri yayınlayan Soyer, 'CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok.' ifadesini kullandı. Soyer, 'Zafer değil yenilgi öğretir' şeklindeki Japon atasözü ile koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 18:45 - Güncelleme:
CHP'de değişim çağrısı yapanlara Tunç Soyer de katıldı
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12'nci seçim hezimetini yaşayan ancak koltuğu bırakmak istemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na karşı isyan edenler kervanı büyüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ve çok sayıda partilinin dahil olduğu değişim çağrısına son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil oldu.

'Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu' başlıklı yedi sayfalık bir bildiri yayınlayan Soyer, partisinin sol söylemlerden uzaklaştığını ifade ederek 'sosyal demokrat değerlere sahip çıkma' çağrısında bulundu.

"DEĞİŞİME DUYULAN İHTİYAÇTAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Tunç Soyer, "CHP'de değişim ve yenilik" başlık bölümde parti içindeki eksileri sıralayarak "Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; 'Zafer değil yenilgi öğretir'. CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var. " dedi.

"YENİ BİR ÜYE YAPILANMASINA İHTİYAÇ VAR"

Yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç olduğunu belirten Soyer, "Elbette, CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

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