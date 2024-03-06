CHP'de 'DEM' restleşmesi! Özgür Özel ile Burcu Köksal arasında kriz

Yerel seçimlere günler kala CHP ile terör örgütü PKK sempatizanı DEM Parti arasındaki pazarlıklar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok bölgenin pazarlık konusu edildiği ve 'kent uzlaşısı' adı verilen ittifakın yankıları CHP'de de belirmeye başladı.

BURCU KÖKSAL'IN 'DEM PARTİ' AÇIKLAMASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, halkla buluşmaları esnasında yaptığı konuşmada belediye başkanı seçilirse belediyenin kapılarının DEM Parti hariç, tüm siyasi partilere açık olacağını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'DÜZELTME' ÇABASI

Burcu Köksal'ın DEM Parti kanadında rahatsızlık yaratan açıklaması sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk fırsatta Köksal'ın sözlerini reddederek düzeltmede bulundu.

Özel, Uşak'ta yaptığı konuşmada "Az önce Afyon'dan geldim ve oradan Burcu Başkanın selamlarını getirdim. Orada bir konuşma yaptığı sırada belediyenin tüm Afyonkarahisarlılara kapılarını açacağız demek istemişken, bir dil sürçmesi yaşandı. Tüm Uşak ve Afyonkarahisar halkına ve siyasi partilere kapılarımız ardına kadar açıktır." dedi.

KÖKSAL'DAN ÖZEL'E REST!

Özgür Özel tarafından konuşması reddedilen Köksal, bir gazeteci aracılığı ile paylaştığı mesajında sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek Özgür Özel'i yalanladı.