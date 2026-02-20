İSTANBUL 18°C / 8°C
Politika

CHP'de eleştiriye yer yok! Yazıhan Belediye Başkanı Göçer ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Göçer, parti içinde demokratik mekanizmaların işlemediğini vurgulayarak, CHP'nin söylemleri ile uygulamaları arasında çelişki olduğunu dile getirmişti.

20 Şubat 2026 Cuma 22:24
CHP'de eleştiriye yer yok! Yazıhan Belediye Başkanı Göçer ihraç edildi
ABONE OL

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Disiplin Kurulumuzun 05.02.2026 tarihli toplantısında Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in, Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak', 68/1-d maddesinde belirtilen 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkıda bulunmak' ve 68/1-f maddesinde belirtilen 'kurultay, kongre... işlemlerinin... Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek... tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak' eylemleri sabit görüldüğünden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

