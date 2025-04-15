CHP'deki torpil furyası bitmek bilmiyor.

"CHP'li belediyelerde kayırmacılığa izin verilmeyecek" diyen ancak tam tersi hareket eden Genel Başkan Özgür Özel kendi basın danışmanına torpil yaptı.

Özgür Özel'in, basın danışmanı Şevket Yaman'ın eşi Şebnem Yaman'a referans olarak Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne müdür olarak atanmasını sağladığı öne sürüldü.

Özel, daha önce Şebnem Yaman'ı Türkiye Belediyeler Birliği'ne de aldırmaya çalışmış, söz konusu skandal basına yansıyınca geri adım atmak zorunda kalmıştı.

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