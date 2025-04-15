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Politika

CHP'de eş-dost torpili sürüyor! Özgür Özel'in referansıyla tepki çeken atama

CHP'de eş-dost atamaları tam gaz devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın danışmanı Şevket Yaman'ın eşi Şebnem Yaman, Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çağdaş Sanat Merkezi'ne müdür oldu.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2025 Salı 08:17 - Güncelleme:
CHP'de eş-dost torpili sürüyor! Özgür Özel'in referansıyla tepki çeken atama
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CHP'deki torpil furyası bitmek bilmiyor.

"CHP'li belediyelerde kayırmacılığa izin verilmeyecek" diyen ancak tam tersi hareket eden Genel Başkan Özgür Özel kendi basın danışmanına torpil yaptı.

Özgür Özel'in, basın danışmanı Şevket Yaman'ın eşi Şebnem Yaman'a referans olarak Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne müdür olarak atanmasını sağladığı öne sürüldü.

Özel, daha önce Şebnem Yaman'ı Türkiye Belediyeler Birliği'ne de aldırmaya çalışmış, söz konusu skandal basına yansıyınca geri adım atmak zorunda kalmıştı.

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