CHP'de 'Esenyurt' krizi tırmanıyor! Yeni başkana 'yalancılık ve kumpas' suçlaması

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Ahmet Özer, eski CHP'li yönetimi hedef alarak "Hızla ihtiyaç dışı işe alımlar yapılmış, kasa boşaltılmış. Bu girişim iyi niyetten uzak"diyerek isyan etmişti.

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Esenyurt eski Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, Özer yönetimini hedef alan bir açıklama yayınladı ve Ramazan Bayramı öncesinde 270 kişinin belediyedeki işinden kovulduğunu açıkladı.

"Bayrama üzgün giriyorum çünkü çok zorlu ve sorunlu bir 5 yılı başarılı bir şekilde tamamlamışken bize birtakım ithamlarda bulunuldu ve yaklaşık 270 kıymetli arkadaşımızın belediyedeki işine son verildi." diyen Bozkurt, "Gönül bağı ile bağlı olduğum partime, Cumhuriyet Halk Partisine, saygımdan dolayı susmayı tercih etmiştim ama ben sustukça ithamlar devam etti ve bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek bir zorunluluk haline geldi. Belediyeyi devraldığım 2019'daki personel sayısı ile 2024'teki personel sayısı birbirine çok yakındır. Şunu bilmenizi isterim ki ihtiyaç fazlası bir tek kişi bile işe alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

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"İşten çıkartılan personelin yerine yenilerini almadan hizmetlerin aksayacağını net bir şekilde biliyorum."

diyen Bozkurt, "Yeni bir personelin işe alınması, güvenlik soruşturması gibi işlemler en az 2 aylık süreç gerektirdiği için bu kişilerin büyük bir bölümünün tekrar işe alınmak zorunda kalınacağını düşünüyorum. Devir teslimde yeni seçilen yönetime, Genel Başkan Yardımcımıza ve kamuoyuna Esenyurt Belediyesinin içinde bulunduğu durumu açık bir şekilde ifade edip ayrıca kendilerine durumu anlatan imzalı bir kitapçık vermişken 'Boş bir kasa bıraktı.' şeklindeki ifade hiç samimi değildir." diye konuştu.

"CHP kültürü ile yetişmiş birinin lügatinde kumpas diye bir şey yoktur." diyen Bozkurt, "Gerçek bir CHP'li, başka bir kişiye kumpas kurmaz, partisini kamuoyunda tartıştırmaz, partisine aidiyet hisseder, mesnetsiz ithamlarda bulunmaz, iftiralar atmaz hele ki partili yoldaşına bunu asla yapmaz. Partisini ve ülkesini her şeyden çok sever. Eminim parti yetkililerim de bu konuyu değerlendireceklerdir." dedi.

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