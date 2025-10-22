CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer isimleri ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, aralarında Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu eski CHP'li delegelerin CHP'nin 39. Olağan Kurultay sürecindeki seçimlerin iptali talebiyle mahkemeye başvurmasına tepki gösterdi.

Özel, "Gerçekten ülkenin bu kadar derdi sorunu varken bu lüzumsuz işlerle ülke gündemini o kadar meşgul ettiler ki o lüzumsuz ismin; lüzumsuz, beyhude, sonuç olamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Daha öncekiler gibi bu da ilgili mahkemelerce reddedilecektir. Beyhude uğraşıyorlar, hazımsızlığın bu kadarı. Oysa ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem vatandaşın derdiyle hem de kendi canımızla burada uğraşıyoruz. Ama gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız, hesap soracağımız günler olur. Bu beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel'i çok az tanımış. Kendisi yakından tanıyacak" ifadelerini kullandı.