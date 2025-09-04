İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

Özgür Çelik, bazı milletvekilleri ve partili yöneticilerle görüşen Özgür Özel, "CHP'nin il başkanı il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır." demişti.

ÖNCE İHRAÇ ETTİLER: SONRA SAVUNMA İSTEDİLER!

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin konusunda da yeni bir gelişme yaşandı. "İhraç ettik" denilen Tekin'den bu kez savunma istendi.

CHP'deki çelişkiler zincirine dün bir halka daha eklendi. Olağanüstü MYK'da panik bir karar alarak Gürsel Tekin'i ihraç etme hamlesi yapan parti yönetimi, tepkiler üzerine 1 gün sonra bu kez Tekin'den savunma talep etti.

Mahkeme kararının alındığı gün televizyon yayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'i ihraç ettiklerini duyurmuştu. Özel, "Diğer dört arkadaşımız (Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap) arkadaşımızın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar da görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz. CHP'nin ne il başkanlığına ne de genel merkezine CHP'lilerin seçmediği biri giremez" sözleriyle gündem olmuştu.

Gürsel Tekin yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu, planlamalarını yaptıklarını kaydederken, ihraç kararını ise kamuoyunun takdirine bıraktığını ifade etti.

Gürsel Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" vurgusunu yaparken, aidat iddialarıyla ilgili olarak ise, "Hırsızlık-arsızlık bulamayıp aidat konuşuyorlar" dedi. Tekin karar sonrası CHP'den kimseyle temasının olmadığını açıkladı.

ÖZEL'DEN TEKİN'E RANDEVU CEVABI

Öte yandan Gürsel Tekin; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de randevu talep edeceğini açıkladı. Özgür Özel ise Gürsel Tekin'in randevu isteğine FOX TV yayınında cevap verdi.

Özgür Özel mahkemenin verdiği kararı kabul etmediğini tekrar yinelerken, Gürsel Tekin'e randevu verebileceğini ancak 'yeni il başkanı' sıfatıyla bunu yapmayacağını açıkladı.

Gürsel Tekin tarih verdi: İl binasına gideceğim

Kılıçdaroğlu'na randevu kuyruğu! "Özgür Özel'in yanında durmazlar"

Özel'in tehdidi partilileri ayağa kaldırdı