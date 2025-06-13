Kemal Kılıçdaroğlu, dün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu ile görüştü. 4 Saat süren görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı. Bu görüşmenin perde arkası, CHP içindeki mevcut dengelerin yeniden şekillenmeye başladığına işaret ediyor. Görüşme, hem yaklaşan 30 Haziran'daki mahkeme kararı hem de partideki liderlik tartışmalarına ilişkin kritik mesajlar içeriyor.

CHP'nin 2023'teki kurultayının ardından yaşanan genel başkan değişimi, parti içinde kırılgan dengeler oluştururken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "şaibeli kurultay" soruşturması partinin geleceği açısından kritik bir eşik haline geldi. Bu sürecin en dikkat çekici adımı ise Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Ekrem İmamoğlu, kendisini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çekici bir mesaj verdi: "Özgür Özel'in yanında durun, bana sahip çıkın. Küçükler hata yapar, büyükler affeder."

2.5 AY SONRA GÖRÜŞTÜLER

Mahkeme kararının, kurultayın geçersizliğine (mutlak butlan) hükmetmesi durumunda, eski CHP Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partide yeniden söz sahibi olabileceği konuşulurken, yaklaşık 2,5 ay sonra Silivri'ye yaptığı bu ziyaret, bu senaryonun ön adımı olarak yorumlanıyor. Bu ziyaretin hem zamanlaması hem de kamuoyuna yansıma biçimi, Kılıçdaroğlu'nun siyasi manevra alanını test ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

İMAMOĞLU'NUN KILIÇDAROĞLU ENDİŞESİ

Ekrem İmamoğlu, hem şahsına hem de mevcut genel başkan Özgür Özel'e destek istiyor. "Küçükler hata yapar, büyükler affeder" ifadesiyle Kılıçdaroğlu'na dolaylı bir özeleştiri sunarken, aslında CHP içi birlik çağrısı yapıyor. Ancak bu çağrı aynı zamanda parti içi bir güç denklemine gönderme içeriyor: Kılıçdaroğlu'nun olası geri dönüşünü yumuşatarak önlemek.

GÖRÜŞME TALEBİ İMAMOĞLU'NDAN

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Şaban Sevinç'in iddiasına göre, görüşme öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazılmış, görüşme bayramdan önce planlanmış ve Özgür Özel de bu görüşmeden haberdar edilmiş. Bu durum, görüşmenin sürpriz bir adım olmadığını, tersine belli bir stratejinin ürünü olduğunu da gösteriyor.

KILIÇDAROĞLU RAHATSIZ

İddiaya göre İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi. Kılıçdaroğlu "partiyi zora sokacak bir şey yapmam" dedi ancak rahatsızlıklarını da dile getirdi.

"LİNÇ KAMPANYASI BAŞLAYABİLİR"

Bu arada İmamoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası sosyal medyada "Kılıçdaroğlu'na linç kampanyası başlayabilir" yorumları, partideki olası saflaşmaların ne kadar keskinleşebileceğine dair bir ipucu veriyor. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun "birleştirici" rolüne soyunması dikkat çekici. Kemal Kılıçdaroğlu da destek vermemesi durumunda "ayrıştırıcı" gösterileceğini biliyor.

SAVAŞ BAŞLADI

Ziyaretten sonra Kılıçdaroğlu'nun konuşması beklenirken herhangi bir açıklama yapılmaması kulis haberlerine "görüşme olumsuz geçti" diye yansıdı.

Ardından sosyal medyada adeta bir savaş yaşanmaya başlandı. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen hesaplar, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlarda bulunurken, Kılıçdaroğlu taraftarları da İmamoğlu aleyhine sert ifadeler kullanmaktan çekinmedi. Karşılıklı bir linç kampanyası başlatıldı.

"AÇIKLAMA YAPACAK YÜZÜ VAR MI?"

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sayıda, "Utanır mı, anlamak işine gelir mi? Sanmıyorum", "Çağırıp ayar çekti", "CHP'nin yakasını bırak mı dedi acaba", "Kemal Bey paralel CHP kurmuş durumda", "Ekrem biraz haşlayacak leblebi Kemal'i", "Ekrem Bey fırçaladı", "Tam bir sinsi hareketleri var KK'nın", "Dilini yuttu herhalde bu adam", "Açıklama yapacak yüzü var mı?" "Ayağını denk al demek istemiş" yorumları yapıldı.