CHP'de yaşanan "hırsız" polemiği, Enver Aysever'in yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik sözleri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla tekrar gündeme geldi.

Aysever'in İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyareti sırasında "Ben hırsızın elini sıkmam" dediği iddiası, Özgür Özel tarafından yalanlanırken, Aysever'in avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama tartışmayı daha da alevlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL YİNE YALANCI ÇIKTI

Çekmeköy'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Ben hırsızın elini sıkmam" sözlerini kesin bir dille reddetti. İddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Özel, tartışmaya noktayı koymak istedi. Ancak bu açıklama, Aysever'in avukatanın son beyanıyla "hırsız" polemiğinin CHP içinde daha da büyümesine yol açtı.

ENVER AYSEVER CEPHESİNDEN 'HIRSIZ' VURGULU AÇIKLAMA

Özgür Özel'in açıklamalarının ardından Enver Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz, kamuoyuna yazılı bir duyuru yaptı. Dilbaz, Aysever'in Ekrem İmamoğlu'na "Ben hırsızın elini sıkmam" dediğini ve Özgür Özel'e de "Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz" ifadelerini kullandığını belirtti. Açıklamada, müvekkilinin hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğinin altı çizildi ve 'hırsız' kelimesinin bir ideoloji değil, suç olduğu vurgulandı.

Enver Aysever'in avukatı aracılığı ile yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil; siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur. Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır. Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil; ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır. Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur. Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk'ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, "olmamış" diyerek korunamaz. Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır. Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

24 TV'DE DEĞERLENDİRİLDİ

24 TV Genel yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ile 24 TV'de yayımlanan "Günün Manşeti" programında yaşanan tartışmayı ve açıklamaları değerlendirdi.