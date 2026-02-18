İSTANBUL 10°C / 3°C
Politika

CHP'de hortlayan ''İstemeyiz'' zihniyeti... Algı operasyonu çöktü: Özgür Özel sessiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son grup toplantısındaki açıklamaları, muhalefetin yine “algı siyaseti” üzerinden ilerleme çabasını gözler önüne serdi. Deprem konutları üzerinden hükümeti hedef almaya çalışan Özel'in söylemleri, teslim edilen yüz binlerce konut gerçeği karşısında karşılık bulmadı. Öte yandan Aydın'da yaşanan gelişmeler, CHP'de yeniden hortlayan “istemeyiz” zihniyetini tartışmaya açtı. Algı operasyonu olarak nitelendirilen söylemler çökerken, Özgür Özel cephesindeki sessizlik daha fazla konuşuluyor.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2026 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
CHP'de hortlayan ''İstemeyiz'' zihniyeti... Algı operasyonu çöktü: Özgür Özel sessiz
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Yine afet siyasetine sığındı. Deprem konutları üzerinden hükümeti eleştirmeye çalıştı ama bir kez daha komik duruma düştü.

ÖZGÜR ÖZEL AKIL TUTULMASI YAŞADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümeti en güçlü olduğu yerden, deprem konutları üstünden vurmaya çalıştı. Özel, "O borç senetlerinin hepsini ya sizlere yırttıracağım ya iktidar olup ben yırtacağım." diyerek akıl tutulması yaşadı.

455 bin deprem konutunun tamamının teslim edildiği gerçeğini görmeyen Özgür Özel, depremzedelerin hükümet için dua ettiğini de görmezden geldi.

DEPREM KONUTLARINDA GERÇEK ORTADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3+1 konutların 484 bin liraya satılacağını, isteyen depremzedenin 18 yılda sabit taksitle ödeyebileceğini duyurdu.

Yani deprem konutu meselesinde hükümet aldığı duadan depremzede yuvasına kavuşmuş olmaktan memnuniyet duyuyor. Meselenin tasasıysa bilinmedik bir şekilde CHP Genel Başkanı Özel'e düştü.

FİLİSTİN PROVOKASYONU TAM GAZ

CHP grup toplantısında bir kez daha Başkan Erdoğan'ı Filistin Davası'na ihanet etmekle suçlamaya kalktı.

Deprem konutları meselesinde olduğu gibi İsrail'e karşı savaşan Hamas ile Gazzeliler Başkan Erdoğan'a dua ederken Özgür Özel yine de Erdoğan'ı karalamaya çalıştı.

BAKAN GÜRLEK'İ HEDEF ALDI

Yani Özel'e göre, depremzedeler ne yaşadığını bilmiyor, aynı şekilde Filistinliler de... Ama Hamas'a terör örgütü diyen Özgür Özel her şeyin en doğrusunu biliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan açıklamalarda bulunan Özel, "Akın beyi basının karşısında mal varlığını açıklamasını bekliyorum eğer açıklamazsa ben ada ada site site pafta pafta açıklayacağım." Dedi.

CHP'YE SİYAH ÇELENK

CHP'deki kan kaybını ve ya İzmir'de maaşını alamadığı için sık sık eylem yapan işçilere odaklanmayan Özgür Özel, CHP'nin "engelleniyoruz" söylemlerinin de millette bir karşılığı olmadığını Aydın'da gördü.

CHP, asıl hizmeti engelleme zihniyetinde olduğunu gözler öne serdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçince CHP yoluna taş koydu. 50 kadar muhtar Aydın'da CHP'ye karşı eylem yaptı. CHP'nin kapısına siyah çelenk koydu.

HORTLAYAN "İSTEMEYİZ" ZİHNİYETİ

CHP'ye yönelik bu tepkinin tek sebebinin ise CHP'nin 17 ilçeye hizmet olacak bir buçuk milyar liralık yatırım kredisini engellemiş olması olduğu öğrenildi. CHP bu tavrıyla istemeyiz zihniyetinin hortlattığını gözler önüne serdi.

