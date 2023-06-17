CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu arasındaki koltuk kavgası devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu, 'değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'na baş kaldıran İmamoğlu'na sert çıktı

Kuşoğlu, CHP liderini kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirterek, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" ifadelerini kullandı.

ONGUN'UN BEĞENİLERİ GÜNDEM OLDU



İmamoğlu'un en yakınındaki isim Murat Ongun ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nu yerden yere vuran paylaşımları beğenmesiyle parti içerisinde yaşanan krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ongun'un beğendiği bir paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri yer alıyordu.

DEMİR'DEN ONGUN'A: BU KADAR MERAKLIYSAN İSTİFA EDİP SİYASETE GİR



Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun'a "Siyasete bu kadar meraklıysan istifa edip siyasete gir" tepkisini gösterdi.