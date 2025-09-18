İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3028
  • EURO
    48,9954
  • ALTIN
    4870.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de iftira furyası! Gürsel Tekin: Sürekli yalanları düzeltmekten yorulduk
Politika

CHP'de iftira furyası! Gürsel Tekin: Sürekli yalanları düzeltmekten yorulduk

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, 41 çalışanı işten çıkardıkları yönündeki iddiaları yalanlayarak, 7 çalışana psikolojik baskı altında olmalarından dolayı, kendilerini hazır hissedecekleri zamana kadar izin verdiklerini söyledi. Tekin, 'Her sabah bir yalanı ve iftirayı düzeltmekten yorulduk ama bu iftiracılar, itirafçılar, itirafçıların dostları, arkadaşları yalan söylemekten, iftira atmaktan yorulmadılar' dedi.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
CHP'de iftira furyası! Gürsel Tekin: Sürekli yalanları düzeltmekten yorulduk
ABONE OL

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgili kamuoyunun karşısına çıkmak istediklerini, akıllara gelebilecek her konuyla ilgili çok büyük çalışmaları olduğunu ancak sürekli yalanları düzeltmekten nefes alamadıklarını dile getirdi.

İl başkanlığında 41 çalışanın işine son verildiği iddialarına ilişkin Tekin, "Sürekli yalanları düzelt, sürekli iftiraları düzelt. Yalvarıyorum size, ne olursunuz yapmayın bunu. Biz 41 kişiyi işten çıkarmışız. Bir kere 41 çalışanımız hiç olmadı. Böyle bir şey mümkün değil. Kayıtlara baktık, 7 tane arkadaşımız var. Bu 7 arkadaşımızla ilgili de biz kendilerine, şu anda psikolojik baskı altında olduğu için, 'Ne zaman kendinizi rahat hissediyorsanız o zaman gelin' dedik." ifadesini kullandı.

Tekin, "Her sabah bir yalanı ve iftirayı düzeltmekten yorulduk ama bu iftiracılar, itirafçılar, itirafçıların dostları, arkadaşları yalan söylemekten, iftira atmaktan yorulmadılar. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bunların hepsi yalandır, doğru bir şey yoktur. 41 çalışanımız yok, 7 çalışanımız var. Hatta 2 tanesi benim il başkanı olduğum dönemden itibaren çalışanlardır. Onlar da bizim kişiliğimizi, karakterimizi çok iyi biliyorlar. Ne zaman kendilerini rahat hissediyorlarsa o zaman gelsin işe başlasınlar. Biz kurul olarak arkadaşlarımıza izin vermişiz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.