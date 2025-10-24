İSTANBUL 25°C / 17°C
CHP'de ihraç dalgası sürüyor! 3 ismin üstü çizildi

CHP'de eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek Yüksek Disiplin Kararı ile partiden ihraç edildi

24 Ekim 2025 Cuma 17:36
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti genel merkezinde toplandı. Kurul, haklarında ihraç süreci başlatılan Berhan Şimşek'in dosyası ile birlikte toplam 32 kişi hakkındaki ihraç istemlerini ele aldı. Saat 13.00'te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantı sonrası edinilen bilgiye göre, Eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, CHP tüzüğünün 68/1-b maddesinde belirtilen 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla partiden ihraç edildi.

