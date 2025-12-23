CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) ilki düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü.

İMAMOĞLU GİTTİ, ATATÜRK GELDİ

Toplantı sonrası Özgür Özel'in konuşma yaptığı alandaki arka plan dikkat çekti. Özel'in 26 Temmuz'da CAO'da yaptığı toplantıda yolsuzluktan tutuklu İBB eski başkanı Erkem İmamoğlu'nun fotoğrafı yer alırken dün (22 Aralık 2025) yaptığı toplantıda söz konusu karenin kaldırıldığı görüldü.

26 Temmuz 2025'teki toplantıya İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun katıldığı görülürken, son toplantıda yer almaması dikkat çekti.

"CHP'Yİ TEK BİR KİŞİYE İNDİRGEDİLER"

Konu hakkında 24 TV ekranlarına yayınlanan Günün Manşeti programında konuşan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Ömer Özkök, "Dün CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı vardı. CHP enteresan bir psikoloji içinde. Seçilmeden seçilmiş gibi davranıyor. İktidar olmadan iktidar gibi davranıyor. Yapamadan başaramadan öyle davranıyorlar. Bir nevi tiyatro." dedi.

CHP'nin dünkü Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) ilki düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na değinen Özkök, açıklamasının devamında, "CHP'nin 'Gölge Kabine" dediği isimlerle bir toplantı yaptı genel başkanları. Toplantı sonrası fotoğraf paylaşıldı kamuoyu ile. Bir şey dikkat çekti. Daha önce bu salonda arkada gördüğünüz. Daha önceki toplantıdaki arka fonda dev bir İmamoğlu var. Orada kıyamet kopmuştu. 'Atatürk'ü neden kaldırdınız?' diye. 'Fabrika ayarlarına dönün' lafı işe oradan çıkma. Bu partiyi sadece İmamoğlu'na indirgediler. CHP, koca bir partiyi tek bir kişiye (İmamoğlu'na) indirgemiş durumda. Siyaseti bunun üzerine bina ediyor." İfadelerine yer verdi.

Özkök son olarak Hasan Ufuk Çakır'ın bu durumdan rahatsızlık duyup istifa ettiğini söyledi.