CHP'de İmamoğlu krizi! ''Partiden ihraç edilebilir''

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Tanju Özcan katıldığı canlı yayında, "Emek vererek partide bir yerlere geldim. Ben hukukçuyum. Dün itibariyle bana tebligat yapılmış. 'Beni somut olarak neyle suçluyorsunuz' diye sordum. Bana gelen yazıda, '7 günlük savunma hakkınız var' denildi. Dün avukatım gitti, 'Bize süre verin' dedi, vermediler. Ben parti programına aykırı tek bir söylemde bulunmadım."

"Parti programını okuyan çok az partilimiz var. Asıl programa aykırı davranan kişi CHP'nin başındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu. Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı toplanan imzaların içinde oldum. 28 Mayıs'a kadar bağrıma taş bastım. Adaylığına karşıydım ama aday olduktan sonra hiç ses çıkarmadım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği 13 seçimden de yenilgiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden gelen tüm 'istifa' çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmama kararı aldı ve "değişim" isteklerine kulak tıkadı. .

"CHP'NİN BAŞINDA BİR DİKTATÖR VAR"

Özcan, "Siyasi partiler 2 yılda bir kurultay yapmak zorundadır. Bu 1 yıl uzatılabilir. CHP sürelerin tamamını kullanmış durumda. Benimle ilgili ihraç kararı veren YDK yetkisizdir. İncelemiş olan herkes görebilir. Genel Başkan YDK'yı kendisine bağlıyor. YDK'yı da kendisi belirliyor. YDK'da Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek giren kimse yok. Şu anda CHP başında bir diktatör var. CHP kayyım atanması süreciyle karşı karşıya."

"Kurultay yapma süresi dolmak üzere. Defalarca parti yetkililerini uyardım. Bu başvuru muhakkak yapılacaktır. Böyle olursa eski bir partili olarak en çok ben üzülürüm. Atatürk'ün kurduğu parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk hırsı nedeniyle kayyım atanma durumuyla karşı karşıya." diye konuştu.

"EKREM İMAMOĞLU İHRAÇ EDİLEBİLİR"

Ekrem İmamoğlu için "Topun ağzında" diyen Tanju Özcan, "Değişimi somutlaştırırsa, Kemal Bey koltuğu bırakmamak için herkesi tasfiye etmeyi göze almış. Kim kendisine 'Başarısız oldun' diyorsa Kemal Bey bundan rahatsız oluyor." sözleriyle İmamoğlu'nun da ihraç edilebileceğinin mesajını verdi.